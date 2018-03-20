03:42 20 марта 2018 0

Авторы проекта призывают всех уважать выбор народа России ФОТО: скриншот, YouTube

На фасаде министерства иностранных дел Великобритании в Лондоне появилась световая проекция с изображением улыбающегося российского лидера Владимира Путина. Авторами перформанса стали участники арт-группы под названием Philosoraptor, которые разместили видеоролик на своем YouTube-канале.

Изображение с Путиным сопровождается надписью Miss me? («Скучали по мне?»). Таким образом авторы хотели показать, как они любят своего президента, а также призвать весь мир уважать выбор граждан России, передают Nation News.

Арт-группа Philosoraptor оставила под роликом комментарий, в котором подчеркивается, что на Западе принято винить во всем Путина и русских. В качестве примера авторы проекта приводят недавний инцидент, связанный с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По их мнению, российскую сторону бездоказательно обвинили в произошедшем, сообщает телеканал 360.

Напомним, причиной обострения отношений между Россией и Великобританией стал недавний инцидент с отравлением экс-полковника Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Британские власти обвинили Москву в причастности к произошедшему. В ответ российская сторона заявила, что не имеет никакого отношения к отравлению.