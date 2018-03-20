08:38 20 марта 2018 0

Обнаженная ведущая постоянно эпатирует поклонников ФОТО: Ольга Бузова, Instagram

Скандальная ведущая «Дома-2» и певица Ольга Бузова сходила с подругой в сауну и показала провокационное фото в соцсетях. Чем очень расстроила поклонников.

На снимке в Instagram одетая в купальник певица и телеведущая стоит в бочке с другой девушкой. В руках они держат бокалы, Бузова целует подругу. «Идеально. Наш вчерашний идеальный вечер вдвоём с моей кошечкой», — подписала снимок Ольга. Фанатов возмутил намек на нетрадиционную сексуальную ориентацию ведущей. «Оля, куда тебя несёт?», «Чучело в шляпе», «Не хватает Волочковой», «Жалкое зрелище, еще девушкой себя считает, полигон для извращенцев и убогих», «Скоро песня про любовь к женщине появится у Олечки», «Мужики подевались что ль куда?», — смеются подписчики.

Ранее Бузова выложила в соцсети видео, где она стоит на крыше в одних трусах. Ведущая вышла на снег и продемонстрировала себя. Так она презентовала отрывок из новой песни «Она не боится», напоминают «Дни.ру». Изменивший Ольге бывший муж — футболист Дмитрий Тарасов в январе обвенчался с новой супругой-моделью Анастасией Костенко. Бузова в это время отмечала 32-летие в Таиланде с резидентом Comedy Тимуром Батрутдиновым.