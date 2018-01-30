Бывший муж Ольги Бузовой обвенчался с фотомоделью

Российский футболист Дмитрий Тарасов и его новая жена, Анастасия Костенко, в торжественной обстановке в отеле «Ритц Карлтон» отметили свое бракосочетание. Торжество новобрачные приурочили к церемонии венчания в московском храме Сорока севастийских мучеников.
Несмотря на то, что сами молодожены предпочли не афишировать происходящее, многочисленные поклонники делились фото и видеозаписями с торжества в соцсетях. Почетными гостями праздника стали певец Николай Басков и модель Виктория Лопырева, сообщает RT. На празднике присутствовали футболисты братья Миранчуки, актер Виталий Гогунский и многие другие известные звезды.
Отметим, для Тарасова это уже третий брак: ранее он был женат на Оксане Осинкиной, а затем — на Ольге Бузовой. Причиной последнего развода, как ранее сообщалось, стал роман Дмитрия с ростовской моделью. Как ранее писало «URA.RU», отношения Тарасова и Бузовой были испорчены настолько, что даже новую свадьбу футболист изначально планировал на ту же дату, что и день рождения бывшей супруги. Та, впрочем, с шиком отметила 32-летие в Таиланде, где отдыхала вместе с популярным шоуменом Тимуром Батрутдиновым. По возвращении артист заявил, что между ним и Ольгой — «нечто большее, чем дружба».