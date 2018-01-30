{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Новый чиновник вызван в администрацию губернатора
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,29
Динамика за 2 недели
Евро 69,85
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
30 января 2018
29 января 2018
02:07  30 января 2018 0

Бывший муж Ольги Бузовой обвенчался с фотомоделью

Чемпионат России 2015-2016: ФК
Для футболиста Дмитрия Тарасова это уже третий бракФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российский футболист Дмитрий Тарасов и его новая жена, Анастасия Костенко, в торжественной обстановке в отеле «Ритц Карлтон» отметили свое бракосочетание. Торжество новобрачные приурочили к церемонии венчания в московском храме Сорока севастийских мучеников.

Несмотря на то, что сами молодожены предпочли не афишировать происходящее, многочисленные поклонники делились фото и видеозаписями с торжества в соцсетях. Почетными гостями праздника стали певец Николай Басков и модель Виктория Лопырева, сообщает RT. На празднике присутствовали футболисты братья Миранчуки, актер Виталий Гогунский и многие другие известные звезды.

Отметим, для Тарасова это уже третий брак: ранее он был женат на Оксане Осинкиной, а затем — на Ольге Бузовой. Причиной последнего развода, как ранее сообщалось, стал роман Дмитрия с ростовской моделью. Как ранее писало «URA.RU», отношения Тарасова и Бузовой были испорчены настолько, что даже новую свадьбу футболист изначально планировал на ту же дату, что и день рождения бывшей супруги. Та, впрочем, с шиком отметила 32-летие в Таиланде, где отдыхала вместе с популярным шоуменом Тимуром Батрутдиновым. По возвращении артист заявил, что между ним и Ольгой — «нечто большее, чем дружба».

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров