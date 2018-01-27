08:18 27 января 2018 9

Пройдя через передачу «Холостяк», Тимур нашел любовь на закрытом острове в Таиланде Фото: timurbatrutdinov, Instagram

Звезда Comedy Club Тимур Батрутдинов заявил, что между ним и певицей Ольгой Бузовой нечто большее, чем дружба. Артисты недавно вернулись из отпуска в Таиланде.

«Я понял, что за 13 лет нашего знакомства мы впервые познакомились здесь, на Пхукете. Знаешь, приятно познакомиться! Это был невероятный отпуск! Я рад, что позвонил тебе перед вылетом. Те четыре дня, что мы случайно не встречались, были самыми спокойными и скучными! Для меня Пхукет — это ты! До встречи в Москве!» — написал юморист на своей странице в Instagram.

Ранее Бузова сообщила, что они с Тимуром «случайно оказались вместе на закрытом острове <…> в Таиланде, и попросила окружающих людей, фанатов и завистников простить им их счастье. После этого в Сети разгорелись споры по-поводу того, действительно ли юмориста и певицу связывают романтические отношения или это пиар ход, пишет агентство Nation News.