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Главные новости Челябинской области
09:14  20 марта 2018 0

Яркие вспышки в небе над Челябинском напугали южноуральцев. «Новый метеорит?» ВИДЕО

Вспышки в небе появились в ночь на 19 марта«ВКонтакте», скриншот видеозаписи

В ночь на понедельник, 19 марта, жители Челябинска стали свидетелями коротких, но очень ярких вспышек в небе. Горожане предположили, что это мог быть очередной метеорит. Явление попало в объектив видеокамеры очевидцев.

«Челябинск, что это такое, новый метеорит? В три часа ночи по местному начались такие вспышки, сначала в небе раза три подряд, спустя пять минут еще раз, а потом вот в той стороне, где успел заснять», — отметил свидетель необычного явления на страничке «ВКонтакте». По его словам, камера плохо передала яркость вспышек. А вспышки, которые были до начала съемки, были еще более яркими. Всполохи отчетливо видели жители Ленинского района столицы Южного Урала.

Ранее астроном-любитель из Ирбита Илья Янковский запечатлел падение двух метеоров в ночь с 7 на 8 марта. По его словам, падение этих небесных тел было весьма эффектное. Кроме того, в ночь на 6 марта над Средним Уралом в небе пролетел еще один крупный метеорит. Его падение видно было как в Екатеринбурге, так и в других города региона.

Иван Шестак
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