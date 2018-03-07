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07 марта 2018
06 марта 2018
Главные новости Свердловской области
06:46  07 марта 2018 0

Над Екатеринбургом вновь пролетел крупный метеорит. ВИДЕО

США, комета,метеор,сирия, метеорит, космос, комета, атмосфера, земля, астероид
При падении яркий объект светился красно-желтым цветомФото: depositphotos.com © URA.RU

Над Средним Уралом в небе вновь пролетел крупный метеорит. Падение болида произошло 6 марта, около 23:00. Яркий объект был хорошо виден как в Екатеринбурге, так и в других городах региона.

«Я снег кидал, и увидел в небе что-то падает, думал звезда, но нет! При падении она светилась красно-желтым цветом, а за ней небольшая полоса шла и переливалась от сиреневого до красного, желтого и оранжевого. Чем ближе к земле приближался этот объект, тем ярче светило. В какой-то момент он ярко осветил небо. Все падение продолжалось примерно 6—7 секунд», — приводит портал e1.ru слова очевидца Александра Борцева.

Яркую вспышку также наблюдали жители Верхней Пышмы, Талицы и Каменска-Уральского. Там яркая вспышка осветила улицы города на несколько секунд. Некоторые очевидцы рассказали, что слышали в небе громкие звуки, похожие на взрывы.

Отметим, последний раз полет метеора свердловчане наблюдали всего несколько дней назад. Как писало «URA.RU», ослепительный метеор пронесся над Екатеринбургом в ночь на 3 марта.

Александр Черноскутов
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