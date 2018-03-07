Над Средним Уралом в небе вновь пролетел крупный метеорит. Падение болида произошло 6 марта, около 23:00. Яркий объект был хорошо виден как в Екатеринбурге, так и в других городах региона.
«Я снег кидал, и увидел в небе что-то падает, думал звезда, но нет! При падении она светилась красно-желтым цветом, а за ней небольшая полоса шла и переливалась от сиреневого до красного, желтого и оранжевого. Чем ближе к земле приближался этот объект, тем ярче светило. В какой-то момент он ярко осветил небо. Все падение продолжалось примерно 6—7 секунд», — приводит портал e1.ru слова очевидца Александра Борцева.
Яркую вспышку также наблюдали жители Верхней Пышмы, Талицы и Каменска-Уральского. Там яркая вспышка осветила улицы города на несколько секунд. Некоторые очевидцы рассказали, что слышали в небе громкие звуки, похожие на взрывы.
Отметим, последний раз полет метеора свердловчане наблюдали всего несколько дней назад. Как писало «URA.RU», ослепительный метеор пронесся над Екатеринбургом в ночь на 3 марта.