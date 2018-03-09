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Главные новости Свердловской области
11:24  09 марта 2018 0

Астроном заснял яркие метеоры в небе над Уралом. ВИДЕО

Небесное тело, сгорая в атмосфере, светилось сиреневым цветомФото: Илья Янковский, «ВКонтакте»

Астроном-любитель из Ирбита Илья Янковский зафиксировал падение двух метеоров в ночь с 7 на 8 марта. Он отметил, что они были не такими яркими, как болид, пролетевший 6 марта, «но все равно весьма эффектные».

«Первый из них был зафиксирован 7 марта, в 23:24 по местному времени (МСК +2), двигался в направлении с юга на север в северо-восточном секторе неба. Второй наблюдался утром 8 марта, в 04:26, в юго-восточном секторе неба, двигался с севера на юг», — написал Янковский на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что, помимо метеорита, осветившего небо 6 марта, над Уралом 3 марта пронесся еще один болид. Янковский отметил, что, по данным IMO (International Meteor Organization), на март приходится «пик спорадической болидной активности».

Семен Гринберг
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