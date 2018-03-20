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Главные новости Курганской области
10:42  20 марта 2018 0

В Курганской области студенты станут добровольными спасателями

Молодых людей научат сражаться со стихийными бедствиямиФото: 45.mchs.gov.ru

В Курганской области грантовую поддержку на развитие добровольческого движения получил студенческий корпус спасателей. На всероссийский конкурс Федерального агентства молодежи зауральцы представили проект «Спасение — жизнь».

Как рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС, с помощью гранта в области планируют развивать студенческое движение спасателей-добровольцев, популяризировать культуру безопасности, обучать молодежь ведению аварийно-спасательных работ и ликвидировать силами добровольцев последствия стихийных бедствий природного и техногенного характера.

В частности, на полученные деньги в Зауралье с 24 по 26 апреля проведут слет добровольных спасателей. Сотни молодых ребят пройдут теоретическое обучение, поучаствуют в учебно-тренировочных занятиях со специальным оборудованием, в культурно-развлекательных мероприятиях, побывают на экскурсиях.

Вера Чернышева
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