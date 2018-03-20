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Главные новости Курганской области
10:38  20 марта 2018 0

В Зауралье за сутки выпадет месячная норма снега

Метель в городе. Сургут, непогода, метель, снегопад, зима
Конец марта будет холодным и снежнымФото: Александр Кулаковский © URA.RU

С четверга, 22 марта, в Курганской области ожидаются сильные снегопады. В Кургане за сутки может выпасть месячная норма осадков, предупреждает синоптик-любитель Илья Винштейн.

Аналогичный прогноз размещен и на сайте курганского филиала Росгидромета. Как ожидается, наиболее интенсивные снегопады пройдут на юго-востоке Курганской области, при этом снег может переходить в дождь. Ожидается, что выпадет 20-25 мм осадков при месячной норме 14 мм. По прогнозам Винштейна, снежный покров за эти дни может вырасти на 10-15 см. Возможно образование снежного наката и гололедицы.

«На данный момент в Кургане уже выпал 21 мм осадков, что на 7 мм выше нормы», — отмечает Винштейн. Он прогнозирует, что до конца марта в Зауралье сохранится умерено холодная погода с температурным фоном ниже климатической нормы. Потеплеет только с 1 апреля.

Татьяна Жаткина
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