В Зауралье за сутки выпадет месячная норма снега

С четверга, 22 марта, в Курганской области ожидаются сильные снегопады. В Кургане за сутки может выпасть месячная норма осадков, предупреждает синоптик-любитель Илья Винштейн.
Аналогичный прогноз размещен и на сайте курганского филиала Росгидромета. Как ожидается, наиболее интенсивные снегопады пройдут на юго-востоке Курганской области, при этом снег может переходить в дождь. Ожидается, что выпадет 20-25 мм осадков при месячной норме 14 мм. По прогнозам Винштейна, снежный покров за эти дни может вырасти на 10-15 см. Возможно образование снежного наката и гололедицы.
«На данный момент в Кургане уже выпал 21 мм осадков, что на 7 мм выше нормы», — отмечает Винштейн. Он прогнозирует, что до конца марта в Зауралье сохранится умерено холодная погода с температурным фоном ниже климатической нормы. Потеплеет только с 1 апреля.