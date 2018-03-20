Директор ЦПКиО Шадрин пригрозил уральскому журналисту: «Отвертки не боишься?»

11:21 20 марта 2018 0

Шадрин получил звание Героя России за участие в чеченской кампании Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Директор ЦПКиО имени Маяковского в Екатеринбурге Роман Шадрин (Герой России) устроил перепалку на своей странице в Facebook с местным журналистом Дмитрием Фоминцевым. Во время спора руководитель парка проигрозил своему оппоненту «отверткой», но затем пояснил, что опечатался и имел в виду слово «ответка».

Конфликт начался с поста Шадрина про городскую активистку Полину Грейсман. Директор ЦПКиО написал: «А Полинка Гройсман [Грейсман], далеко не д…а! Просто, наверно, не общается с нормальными людьми. Сегодня неплохо о ней отзывались».

Под постом появился комментарий Фоминцева. Он обратился к Грейсман: «Тут опять о тебе лапоть звенит». После этого между журналистом и директором ЦПКиО начался конфликт. Шадрин обзывал Фоминцева «щенком», тот же уличал оппонента в безграмотности и обещал раскрыть некую информацию о воровстве в руководстве парка.

В итоге Шадрин вскипел. «Давай! Мост! Отвёртки не боишься? — написал директор парка, а затем поправил себя. — Извиняюсь. Ответки не боишься?» После чего Шадрин предложил подъехать к Фоминцеву и обозвал журналиста «трусом». Фоминцев призвал Шадрина встретиться в суде.

Роман Шадрин нередко ругается в Facebook со своими врагами Фото: скриншот страницы Шадрина в Facebook

Оперативно получить комментарий у Романа Шадрина журналисту агентства не удалось — он попросил позвонить после двух часов дня.

Горожане и общественники ранее не раз критиковали Шадрина за работу ЦПКиО. Предметом критики, например, становилась установка в парке «памятников-могил». Главред журнала «Банзай» Александр Якубов даже объявил сбор подписей за увольнение Шадрина.

Как известно из открытых источников, Роман Шадрин получил звание Героя России за участие в операции по захвату главпочтамта в Грозном в январе 1995 года. Группа солдат при попытке скрытно подойти к зданию попала в засаду дудаевцев. Шадрин принял решение организовать оборону в находившейся неподалеку школе. Там 30 человек более суток отбивали атаки нескольких сотен боевиков. Когда стали заканчиваться боеприпасы, Шадрин вызвал огонь артиллерии на себя. Разведчики с минимальными потерями вышли из окружения и взяли здание главпочтамта.