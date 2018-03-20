В Екатеринбурге экстренно госпитализировали пассажиров рейса из Таиланда

Нескольких пассажиров рейса из Утапао вскоре после прилета в Екатеринбург на скорой помощи увезли в больницу. Из-за этого почти на 14 часов был задержан рейс авиакомпании Royal Flight RL-8553 до Пхукета.
«Несколько пассажиров рейса RL-8572 из Утапао по прилету в Екатеринбург обратились за помощью к медикам аэропорта с жалобами на недомогание. Им была оказана необходимая помощь. В отношении пассажиров рейса санитарной службой и медиками аэропорта был проведен комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий», — рассказал «URA.RU» представитель пресс-службы аэропорта Кольцово Андрей Клименских.
В Управлении здравоохранения Екатеринбурга пообещали подробно прокомментировать ситуацию позднее. В Управлении Роспотребнадзора на звонок корреспондента не ответили.