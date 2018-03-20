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20 марта 2018
19 марта 2018
11:53  20 марта 2018 0

В Екатеринбурге экстренно госпитализировали пассажиров рейса из Таиланда

Прибытие рейса из Амстердама в Кольцово с цветами на борту. Екатеринбург, кольцово, самолет
Несколько пассажиров рейса из Таиланда почувствовали сильное недомоганиеФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Нескольких пассажиров рейса из Утапао вскоре после прилета в Екатеринбург на скорой помощи увезли в больницу. Из-за этого почти на 14 часов был задержан рейс авиакомпании Royal Flight RL-8553 до Пхукета.

«Несколько пассажиров рейса RL-8572 из Утапао по прилету в Екатеринбург обратились за помощью к медикам аэропорта с жалобами на недомогание. Им была оказана необходимая помощь. В отношении пассажиров рейса санитарной службой и медиками аэропорта был проведен комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий», — рассказал «URA.RU» представитель пресс-службы аэропорта Кольцово Андрей Клименских.

В Управлении здравоохранения Екатеринбурга пообещали подробно прокомментировать ситуацию позднее. В Управлении Роспотребнадзора на звонок корреспондента не ответили.

Дарья Корчак
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