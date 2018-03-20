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20 марта 2018
19 марта 2018
Главные новости Курганской области
12:41  20 марта 2018 0

Курганский «черный маг» пожертвовал деньги на храм, и его простили за селфи с иконой

Выставка «Ангелы и другие жители Земли» на открытии музея наивного искусства. Екатеринбург, икона, картина на дереве
Оскорбительное фото со святыней юноша выложил в социальную сетьФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Кургане 18-летнего юношу оштрафовали за оскорбление чувств верующих. Изначально против молодого человека возбудили уголовное дело, однако преследование прекратили из-за небольшой тяжести преступления и извинений.

По версии следствия, в декабре 2017 года подозреваемый, называющий себя «черным магом» и наводящий порчи за деньги, отмечал совершеннолетие в одном из съемных коттеджей в Курганской области. Во время празднования он обнаружил в помещении православную икону и решил сделать с ней селфи в зеркале. Молодой человек перевернул образ, а получившийся снимок разместил на своей страничке в социальной сети. Вместе с фото юноша также разместил «оскорбительный комментарий, выражающий явное неуважение к обществу и оскорбляющий религиозные чувства верующих православных христиан», пояснили в СУ СК РФ по Курганской области.

После возбуждения дела подозреваемый раскаялся в содеянном, в отдельном посте извинился перед верующими православными христианами и сделал пожертвование в храм. Ввиду обстоятельств в суд было направлено ходатайство о прекращении дела и уголовного преследования молодого человека. По результатам его рассмотрения юноше назначен судебный штраф в размере тридцати тысяч рублей.

Вера Чернышева
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