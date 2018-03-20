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20 марта 2018
Главные новости Москвы
12:37  20 марта 2018 0

В «Магните» покупатели подрались из-за кружек со скидкой. «Готовы убить друг друга». ВИДЕО

Распродажи спровоцировали ажиотаж в нескольких городахФото: скриншот видеоролика в паблике «Типичный Брянск», «ВК»

Жители Ростова едва не устроили побоище из-за кружек, которые со скидкой выставили на продажу в местном «Магните». Покупатели буквально растерзали содержимое тележки с сувенирами, которую вывезли в торговый зал.

Кружка с мягкой игрушкой стоила 1,5 тыс. рублей, но участники акции (в зависимости от количества собранных наклеек) могли купить ее за 450 или даже за 99 рублей. В итоге товара на всех не хватило, пишет издание privet-rostov.ru. Когда оставшиеся ни с чем ростовчане приготовились штурмовать администрацию супермаркета, в торговый зал выкатили новую тележку с кружками. Разъяренные участники акции буквально набросились на нее, отталкивая друг друга и разрывая упаковки с товаром. Только чудом при этом никто не пострадал.

Аналогичные эксцессы, как утверждают СМИ и очевидцы, произошли также в Батайске и Брянске. «Очередь с полдевятого утра за акционными игрушками. Крики и драка», — описала ситуацию одна из покупательниц в группе «Типичный Брянск» во «ВКонтакте». По мнению пользователей соцсетей, сотрудники «Магнита» просто не рассчитали, как много детей захочет получить положенную по акции игрушку и начнет «выносить мозг» родителям.

Россияне назвали зрелище постыдным и пугающим. «Позорище. Из-за кружки с игрушкой готовы убить друг друга. Куда катится мир!» — так выглядит один из комментариев. Но многие отмечают и объективные причины происходящего. «Такое поведение не от самой хорошей жизни — от того, что многое недоступно, и, чтобы что-то получить, надо практически драться», — пишет другой пользователь Сети.

Владимир Васин
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