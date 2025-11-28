Роскомнадзор начал вводить ограничительные меры в отношении WhatsApp* в России
28 ноября 2025 в 20:15
Фото: © URA.RU
В связи с несоблюдением требований российского законодательства Роскомнадзор систематически применяет ограничительные меры в отношении мессенджера WhatsApp*. Об этом сообщили в ведомстве. *Принадлежит компании Meta, признанной в Российской Федерации экстремистской и запрещенной.
