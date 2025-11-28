Песков: переговоры по Украине ведутся только с США
28 ноября 2025 в 20:11
Фото: © URA.RU
По словам Пескова, в настоящее время переговоры по Украине ведутся исключительно с Соединенными Штатами. Он также отметил, что к моменту прибытия американской делегации в Москву будет доступна информация о тех пунктах мирного плана, которые удалось согласовать.
