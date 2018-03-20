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20 марта 2018
19 марта 2018
13:11  20 марта 2018 0

Прокурор Екатеринбурга устроил битву с начальником полиции на заседании гордумы

Заседание гордумы Екатеринбурга (необр)
Прокурор города предъявил претензии полицейскимФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбургская полиция не обеспечивает профилактику правонарушений, манипулирует показателями отчетности и отказывается возбуждать уголовные дела по поступающим заявлениям по надуманным причинам. Об этом заявила 20 марта на заседании екатеринбургской гордумы глава городской прокуратуры Светлана Кузнецова.

В своем докладе перед депутатами начальник УМВД РФ по Екатеринбургу Сергей Кулагин отчитался об общем улучшении криминогенной обстановки в уральской столице. Взяв слово, Кузнецова назвала эти данные необоснованными. В частности, по ее информации, в разных районах города в прошлом году рост тяжких и особо тяжких преступлений в отношении несовершеннолетних составил от 43 до 250%. В том числе на 78-102% выросло число преступлений родителями в отношении своих же собственных детей. Прокурор считает, что все это происходит из-за недостаточной координирующей деятельности полиции и нежелания силовиков разобщать организованные криминальные группировки подростков.

Кузнецова также предъявила серьезные претензии полицейским по работе с мигрантами. Она привела в пример вопиющий случай. 26 декабря 2016 года в отделе полиции №14 было возбуждено уголовное дело по факту фиктивной постановки на учет иностранных гастарбайтеров в одной из квартир в доме на улице Баумана, 20. За период расследования дела число нелегалов, прописанных в одной этой квартире, выросло до 6848 человек. Кузнецова уверена, что не заметить в ходе следственных действий продолжения противоправной деятельности нельзя.

Заседание гордумы Екатеринбурга (необр)
Сергей Кулагин заявил, что у полиции Екатеринбурга проблем нет
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Отвечая на эту претензию, Кулагин заявил, что помнит данный факт, и пояснил, что обращался с разъяснениями в прокуратуру, чем разозлил Кузнецову. Она ответила, что постановка на миграционный учет находится в полномочиях полиции, а не надзорного ведомства.

Еще один провальный факт — рост числа наркопритонов. По словам Кузнецовой в 2016 году в горотдел МВД поступило 100 заявлений о содержании притонов. Возбуждено два дела, выписано 84 отказных материала. В 2017 году по 105 поступившим заявлениям возбуждено семь дел. Кузнецова зачитала депутатам одно из последних заявлений, в котором автор называет имя содержателя притона, живущего рядом с ним, и красочно описывает, что «их подъезд провонял рвотой и мочой, родители боятся за своих детей из-за неадекватно ведущих себя наркоманов». Полицейские по звонкам жителей задержали посетителей притона, но вскоре отпустили.

Кроме этого, прокурор и депутаты предъявляли претензии о недостатках в работе полиции по угонам, кражам и сносу незаконных киосков. В завершение заседания глава города Евгений Ройзман спросил начальника полиции, какие у городского управления есть проблемы, в решении которых могли бы помочь депутаты. Кулагин ответил, что у них проблем нет. Между тем прокурор Кузнецова отметила, что отделы полиции находятся в неудовлетворительном состоянии. Она проехала по десяти отделениям, и все они находятся в непригодном для работы людей состоянии. По иску прокурора в прошлом году состоялся переезд отдела полиции в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Готовится иск о переселении по отделению на Химмаше для улучшений работы полиции.

Константин Джултаев
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