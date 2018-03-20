Челябинская аптечная сеть «Классика», принадлежавшая депутату, попала под уголовку

В Челябинске расследуется уголовное дело по факту возможного крупного мошенничества в отношении неопределенного круга лиц известной аптечной сети «Классика». Как сообщил «URA.RU» прокурор города Роман Самойлов, расследование ведет следственная часть УМВД Челябинска.
Проверка началась в декабре 2017 года, когда в правоохранительные органы обратилась одна из фирм, заявившая о невыполнении «Классикой» договорных обязательств. К этому времени сеть была признана банкротом. Суд ввел конкурсное управление в начале сентября 2017 года. С иском о банкротстве выступила сама «Классика». Несколько фирм, которым задолжала аптечная сеть, включили в список кредиторов. Но «Классика» была должна еще целому ряду коммерческих организаций, которым в 2015 и 2016 годах не поставила в рамках договоров лекарственные препараты. Теперь эти организации могут быть признаны потерпевшими от действий аптечной сети.
Уголовное дело по первому эпизоду было возбуждено в январе 2018 года, сейчас расследуются новые эпизоды, и сумма предполагаемого ущерба возрастает. По словам прокурора Челябинска Романа Самойлова, проводится экспертиза и изымается документация в офисах «Классики».
Основными кредиторами суд признал ООО «Оптима», ООО «СИА Интернейшнл-Екатеринбург», ООО «Златоустовский водоканал», АО «Газпром газораспределение Челябинск». Сумма долгов сети «Классика» превышает один миллиард рублей. Из-за исков часть активов сети находится под арестом по долгам на 119,5 млн рублей. Активы сети оцениваются в 511 млн рублей, из них ликвидные — на 115 млн рублей. Конкурсным управляющим назначен Эдуард Тепляков.
Сеть аптек «Классика» начала свою работу в 1995 году. Под брендом «Классики» работают 159 аптек в Челябинской и Свердловской областях. Основным совладельцем сети был депутат челябинского Заксобрания Елена Колесникова, супруга депутата Госдумы Олега Колесникова, часть активов была записана на ее дочь. В 2013 году основным учредителем стал Вячеслав Штрекель. А К 2017 году Колесниковы вышли из учредителей всех коммерческих фирм, связанных с аптеками.