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Главные новости Челябинской области
14:02  20 марта 2018 0

Челябинская аптечная сеть «Классика», принадлежавшая депутату, попала под уголовку

Клипарт. Иллюстрации на тему аптек. Челябинск, аптека классика
Аптечная сеть «Классика» полгода назад была признана банкротомФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске расследуется уголовное дело по факту возможного крупного мошенничества в отношении неопределенного круга лиц известной аптечной сети «Классика». Как сообщил «URA.RU» прокурор города Роман Самойлов, расследование ведет следственная часть УМВД Челябинска.

Проверка началась в декабре 2017 года, когда в правоохранительные органы обратилась одна из фирм, заявившая о невыполнении «Классикой» договорных обязательств. К этому времени сеть была признана банкротом. Суд ввел конкурсное управление в начале сентября 2017 года. С иском о банкротстве выступила сама «Классика». Несколько фирм, которым задолжала аптечная сеть, включили в список кредиторов. Но «Классика» была должна еще целому ряду коммерческих организаций, которым в 2015 и 2016 годах не поставила в рамках договоров лекарственные препараты. Теперь эти организации могут быть признаны потерпевшими от действий аптечной сети.

Уголовное дело по первому эпизоду было возбуждено в январе 2018 года, сейчас расследуются новые эпизоды, и сумма предполагаемого ущерба возрастает. По словам прокурора Челябинска Романа Самойлова, проводится экспертиза и изымается документация в офисах «Классики».

Основными кредиторами суд признал ООО «Оптима», ООО «СИА Интернейшнл-Екатеринбург», ООО «Златоустовский водоканал», АО «Газпром газораспределение Челябинск». Сумма долгов сети «Классика» превышает один миллиард рублей. Из-за исков часть активов сети находится под арестом по долгам на 119,5 млн рублей. Активы сети оцениваются в 511 млн рублей, из них ликвидные — на 115 млн рублей. Конкурсным управляющим назначен Эдуард Тепляков.

Сеть аптек «Классика» начала свою работу в 1995 году. Под брендом «Классики» работают 159 аптек в Челябинской и Свердловской областях. Основным совладельцем сети был депутат челябинского Заксобрания Елена Колесникова, супруга депутата Госдумы Олега Колесникова, часть активов была записана на ее дочь. В 2013 году основным учредителем стал Вячеслав Штрекель. А К 2017 году Колесниковы вышли из учредителей всех коммерческих фирм, связанных с аптеками.

Альбина Золотухина
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