Ямальские депутаты отправят в отставку высокопоставленного чиновника

Депутаты Заксобрания Ямала определились с повесткой очередного заседания, намеченного на 22 марта. Среди вопросов повестки значится отчет уполномоченного по защите прав детей Виталия Орешкина. Это будет последнее публичное вступление высокопоставленного чиновника. На заседании депутаты также должны рассмотреть вопрос о досрочном прекращении его полномочий.
Ранее сам Виталий Орешкин рассказывал «URA.RU», что покидает пост добровольно. В отставку он решил уйти по семейным обстоятельствам и планирует в ближайшее время покинуть Ямал. Инсайдеры агентства отмечают, что вопросов у депутатов возникнуть не должно. Отставку омбудсмена они должны принять единогласно и проводить чиновника без скандалов.
Напомним, Орешкин был назначен детским омбудсменом в 2012 году. В сентябре 2017-го срок его полномочий был продлен еще на пять лет. Кто может занять пост омбудсмена, инсайдеры пока не сообщают. По их словам, назначения стоит ожидать только к осени, однако они не исключают, что на такой важный пост замену могут найти и быстрее. Обсуждение кандидатур уже ведется.
Отметим, что в настоящий момент свободен и пост защитника прав ямальских предпринимателей. Его занимал Дмитрий Бавдурный, который спешно уволился после скандала в ноябре прошлого года. Ожидалось, что эту должность займет действующий советник губернатора, бывший начальник регионального отдела ФСБ Владимир Зыков, но, по последним данным, его кандидатуру не согласовали в федеральном омбудсменстве.