На должность бизнес-омбудсмена на Ямале претендует бывший начальник ФСБ

18:35 06 декабря 2017 0

Зыков подтвердил, что его кандидатуру действительно рассматривают Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В правительстве Ямала идет обсуждение кандидатуры на пост уполномоченного по защите прав предпринимателей по ЯНАО. Источники «URA.RU» сообщают, что основной кандидат на это место — Владимир Зыков, который в настоящий момент работает советником губернатора Ямала по особо важным вопросам. Ранее это место занимал Дмитрий Бавдурный, который после публичного скандала спешно ушел в отпуск и подал в отставку.

Владимир Зыков также известен в регионе как опытный силовик. Он возглавлял региональное управление ФСБ с 2005 года. До этого он трудился в силовых структурах Кургана. Начинал службу еще в КГБ СССР. Перед переездом на Ямал возглавлял отдел экономической безопасности УФСБ по Курганской области. Советником губернатора Ямала Зыков стал в 2011 году.

В разговоре с журналистом «URA.RU» Владимир Зыков подтвердил, что его кандидатуру действительно рассматривают на пост защитника бизнесменов, и высказал свое согласие на выдвижение. Однако более подробно предложил пообщаться уже позже, если его кандидатуру окончательно утвердят.

Источники агентства также сообщают, что конкуренцию Зыкову может составить сотрудница действующего аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей Алена Устьянцева. По неофициальным данным, ее продвижение лоббирует команда бывшего омбудсмена. С приходом нового уполномоченного они могут лишиться работы. Кроме того, среди возможных кандидатов звучало и имя сотрудницы регионального департамента по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции Татьяны Нееловой. Она работала на бывшего омбудсмена Бавдурного, когда тот руководил департаментом.

Согласно процедуре, омбудсмен назначается на должность губернатором округа по предложению предпринимательского сообщества в автономном округе, по согласованию с уполномоченным при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей. Инсайдеры отмечают, что назначение должно произойти до конца года.