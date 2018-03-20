{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Посещаемость сайта превысила 1,6 млн
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,70
Динамика за 2 недели
Евро 71,23
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
20 марта 2018
19 марта 2018
18 марта 2018
Главные новости Челябинской области
15:30  20 марта 2018 0

Власти показали, что Челябинск получит от саммита ШОС за 50 млрд рублей. ФОТО

Так будет выглядеть набережная в 2020 годуФото: пресс-служба губернатора Челябинской области
новость из сюжета:
Челябинск готовится принять саммиты ШОС и БРИКС
все новости сюжета

Бюджет подготовки к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске в 2020 году составит до 50 млрд рублей. В ближайшее время губернатор Борис Дубровский обсудит проект с тремя федеральными министрами, сообщил на пресс-конференции во вторник заместитель главы региона Руслан Гаттаров.

Чиновник впервые раскрыл детальные параметры объектов, которые готовятся к саммитам, передает корреспондент «URA.RU». Так, будет построен общественно-деловой центр за цирком будет высотой в 40 этажей. Стоимость проекта — 9 млрд рублей. Первые этажи займет конгрессно-выставочная площадка, которая останется в собственности региона, остальное — коммерческие площади, которые отойдут частным соинвесторам проекта. Срок сдачи проекта — первый квартал 2020 года. Сам цирк ждет реконструкция за 600 млн рублей. Конгресс-холл «Таганай» на улице Труда будет пятиэтажным. Руслан Гаттаров признался, что по факту это запасной объект, если «что-то пойдет не так». Застройщик планирует сдать объект в четвертом квартале 2019 года. Этот конгресс-холл будет частным.

Реконструкция первой из трех очередей аэропорта обойдется в 3,2 млрд рублей. Собственник объекта, ООО «Новапорт», возведет новое здание с телескопическими трапами.

1/13
Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

В Челябинске появятся несколько новых гостиниц: на улице Курчатова, 29; на улице Васенко, на улице Лесопарковой, на перекрестке улиц Краснознаменной и Братьев Кашириных, на пересечении проспекта Победы и Молдавской, на улице Свободы, за зданием Гипромеза на проспекте Ленина. Возле ЮУрГУ планируется построить два общежития высотой 11 и 18 этажей на 1483 места стоимостью 800 млн рублей. Губернатор Борис Дубровский ведет переговоры о финансировании строительства с министром образования РФ Ольгой Васильевой.

«Губернатор поручил в ближайшее время подготовить встречи с министрами транспорта, культуры и образования. Мы не просим у государства ни рубля, все деньги на подготовку саммита ШОС уже заложены в госпрограммы. Общий бюджет подготовки мероприятия, включая деньги инвесторов и бюджета, — от 40 млрд до 50 млрд рублей», — добавил Руслан Гаттаров.

Президент РФ Владимир Путин, напомним, на встрече с участниками московского форума «Россия — страна возможностей!» в пятницу, 16 марта, объявил о подписании указа о проведении в Челябинске саммита Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) в 2020 году.

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров