Бюджет подготовки к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске в 2020 году составит до 50 млрд рублей. В ближайшее время губернатор Борис Дубровский обсудит проект с тремя федеральными министрами, сообщил на пресс-конференции во вторник заместитель главы региона Руслан Гаттаров.
Чиновник впервые раскрыл детальные параметры объектов, которые готовятся к саммитам, передает корреспондент «URA.RU». Так, будет построен общественно-деловой центр за цирком будет высотой в 40 этажей. Стоимость проекта — 9 млрд рублей. Первые этажи займет конгрессно-выставочная площадка, которая останется в собственности региона, остальное — коммерческие площади, которые отойдут частным соинвесторам проекта. Срок сдачи проекта — первый квартал 2020 года. Сам цирк ждет реконструкция за 600 млн рублей. Конгресс-холл «Таганай» на улице Труда будет пятиэтажным. Руслан Гаттаров признался, что по факту это запасной объект, если «что-то пойдет не так». Застройщик планирует сдать объект в четвертом квартале 2019 года. Этот конгресс-холл будет частным.
Реконструкция первой из трех очередей аэропорта обойдется в 3,2 млрд рублей. Собственник объекта, ООО «Новапорт», возведет новое здание с телескопическими трапами.
В Челябинске появятся несколько новых гостиниц: на улице Курчатова, 29; на улице Васенко, на улице Лесопарковой, на перекрестке улиц Краснознаменной и Братьев Кашириных, на пересечении проспекта Победы и Молдавской, на улице Свободы, за зданием Гипромеза на проспекте Ленина. Возле ЮУрГУ планируется построить два общежития высотой 11 и 18 этажей на 1483 места стоимостью 800 млн рублей. Губернатор Борис Дубровский ведет переговоры о финансировании строительства с министром образования РФ Ольгой Васильевой.
«Губернатор поручил в ближайшее время подготовить встречи с министрами транспорта, культуры и образования. Мы не просим у государства ни рубля, все деньги на подготовку саммита ШОС уже заложены в госпрограммы. Общий бюджет подготовки мероприятия, включая деньги инвесторов и бюджета, — от 40 млрд до 50 млрд рублей», — добавил Руслан Гаттаров.
Президент РФ Владимир Путин, напомним, на встрече с участниками московского форума «Россия — страна возможностей!» в пятницу, 16 марта, объявил о подписании указа о проведении в Челябинске саммита Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) в 2020 году.