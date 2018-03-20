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20 марта 2018
17:19  20 марта 2018 0

Бывший вице-премьер России летит в Челябинск, чтобы распорядиться имуществом ЮУрГУ

Форум ректоров ВУЗов России и Казахстана. Челябинск, юургу
Заседание Наблюдательного совета состоится 21 мартаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

На ближайшем заседании Наблюдательного совета Южно-Уральского госуниверситета будет председательствовать бывший первый вице-премьер России, а ныне президент Делового совета Евразийского экономического союза Виктор Христенко. Встреча, посвященная проекту «5-100» (5 университетов должны войти в сотню лучших в мире), состоится в среду, 21 марта.

На повестке встречи «вопросы о распоряжении имуществом и обсуждение плана финансово-хозяйственной деятельности вуза», сообщает сайт ЮУрГУ. Христенко входит в Наблюдательный совет вместе с главой холдинга «Вертолеты России» Андреем Богинским, первым вице-президентом Русской медной компании Олегом Сиенко, президентом ЮУрГУ Германом Вяткиным и другими.

Срок полномочий членов совета — пять лет. Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Наблюдательный совет является органом стратегического управления вузом. В его компетенцию входит рассмотрение предложений учредителя или ректора о внесении изменений в устав и о структурных преобразованиях.

ВИП отставники, Челябинская область, христенко виктор
Виктор Христенко также занимал должность министра промышленности и энергетики РФ с 9 марта 2004 года по 12 мая 2008 года
Фото: Кондрат Александров © URA.RU

Семен Гринберг
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