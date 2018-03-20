В Ямало-Ненецком автономном округе будут судить жителя Тазовского района за незаконные добычу и оборот особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ. Полиция выявила, что на острове Вилькицкого мужчина застрелил белого медведя.
Ямалец совершил преступление в прошлом году: убил животное и содрал с него шкуру для продажи. Судя по кадрам видео, останки медведя мужчина закопал. Оставив шкуру на острове Вилькицкого, он отправился в село Гыда для поиска потенциального покупателя, сообщили в региональном управлении МВД РФ. Полиция возбудила уголовное дело, расследование которого в настоящее время закончено. Материалы переданы в суд для вынесения приговора, злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
В прошлом году Nation News писало о шести убитых белых медведях на острове Вилькицкого. Участники экспедиции «Российский центр освоения Арктики» обратились в полицию, по данному факту завели уголовное дело. Также ранее «URA.RU» сообщало, что в Сети продавали виды вымирающих животных. Приобрести белого медведя предлагалось по цене от одного миллиона рублей.