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20 марта 2018
19 марта 2018
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Главные новости Ямала
21:32  20 марта 2018 0

На Ямале будут судить убийцу белого медведя. ВИДЕО

Открытая лицензия от 09.10.2017. Медведи, медведь, белый медведь, хищник, дикий зверь
Вид убитого животного занесен в Красную книгу (архивное фото)Фото: pixabay.com

В Ямало-Ненецком автономном округе будут судить жителя Тазовского района за незаконные добычу и оборот особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ. Полиция выявила, что на острове Вилькицкого мужчина застрелил белого медведя.

Ямалец совершил преступление в прошлом году: убил животное и содрал с него шкуру для продажи. Судя по кадрам видео, останки медведя мужчина закопал. Оставив шкуру на острове Вилькицкого, он отправился в село Гыда для поиска потенциального покупателя, сообщили в региональном управлении МВД РФ. Полиция возбудила уголовное дело, расследование которого в настоящее время закончено. Материалы переданы в суд для вынесения приговора, злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В прошлом году Nation News писало о шести убитых белых медведях на острове Вилькицкого. Участники экспедиции «Российский центр освоения Арктики» обратились в полицию, по данному факту завели уголовное дело. Также ранее «URA.RU» сообщало, что в Сети продавали виды вымирающих животных. Приобрести белого медведя предлагалось по цене от одного миллиона рублей.

Ксения Томашова
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