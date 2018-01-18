{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Разговор идет прямо сейчас!
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,76
Динамика за 2 недели
Евро 69,26
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
18 января 2018
16:58  18 января 2018 0

Белый медведь — миллион, лев — 750 тысяч рублей. В Сети продавали вымирающих животных

Челябинский зоопарк. Разная скотина.Челябинск., белый медведь, алтын
Стать хозяином белого медведя мог любой желающий всего за один млн рублейФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тюменская природоохранная прокуратура заблокировала 63 сайта, где публиковались объявления о продаже животных, занесенных в Красную книгу. За редких зверей просили крупные суммы денег.

Так, за белого медведя продавцы просили от одного млн рублей, гималайского медвежонка готовы были продать по цене от 300 тысяч рублей, льва можно было купить по цене от 100 до 750 тысяч рублей, а гиббона — от 400 до 430 тысяч рублей.

Надзорный орган направил в Калининский районный суд Тюмени 63 заявления о признании информации, размещенной на интернет-ресурсах, запрещенной к распространению. Суд это требование удовлетворил, доступ к ресурсам заблокирован.

В прокуратуре подчеркнули, что распространение таких объявлений является нарушением закона «Об информации». Кроме того, в надзорном органе напоминают, что за незаконные приобретение, хранение, продажу особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу РФ либо охраняемых международными договорами, предусмотрена уголовная и административная ответственность по статье 258.1 УК РФ и статье 8.35 КоАП РФ.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров