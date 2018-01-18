16:58 18 января 2018 0

Стать хозяином белого медведя мог любой желающий всего за один млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тюменская природоохранная прокуратура заблокировала 63 сайта, где публиковались объявления о продаже животных, занесенных в Красную книгу. За редких зверей просили крупные суммы денег.

Так, за белого медведя продавцы просили от одного млн рублей, гималайского медвежонка готовы были продать по цене от 300 тысяч рублей, льва можно было купить по цене от 100 до 750 тысяч рублей, а гиббона — от 400 до 430 тысяч рублей.

Надзорный орган направил в Калининский районный суд Тюмени 63 заявления о признании информации, размещенной на интернет-ресурсах, запрещенной к распространению. Суд это требование удовлетворил, доступ к ресурсам заблокирован.

В прокуратуре подчеркнули, что распространение таких объявлений является нарушением закона «Об информации». Кроме того, в надзорном органе напоминают, что за незаконные приобретение, хранение, продажу особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу РФ либо охраняемых международными договорами, предусмотрена уголовная и административная ответственность по статье 258.1 УК РФ и статье 8.35 КоАП РФ.