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21 марта 2018
20 марта 2018
Главные новости Москвы
02:48  21 марта 2018 0

В ЦИК допустили возможность интернет-голосования на выборах в Госдуму в 2021 году

XVII съезд партии
Россияне смогут участвовать в выборах онлайнФото: Владимир Андреев © URA.RU

На выборах в Госдуму в 2021 году может быть применено голосование через Интернет. Это станет возможным, если властям удастся решить вопрос безопасности. Об этом во вторник, 20 марта, заявил член ЦИК РФ Василий Лихачев на встрече с международными экспертами, которые наблюдали за выборами президента России.

«Думаю, что мы можем решить вопрос безопасности и уже к 2021 году в рамках следующей федеральной избирательной кампании можем попробовать применить электронное голосование через Интернет на выборах в России», — приводит ТАСС слова Лихачева, который также добавил, что к этому нововведению страну подталкивает количество избирателей и развитие технологий.

Ранее, напомним, председатель ЦИК Элла Памфилова допустила, что следующие выборы в России пройдут при использовании технологии блокчейн. Она, как отмечалось, позволит избежать каких-либо вмешательств в ход голосования, обеспечит прозрачность выборов и ускорит обработку результатов.

Сергей Демин
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