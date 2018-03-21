В России упали цены на iPhone

02:13 21 марта 2018 0

Самой популярной моделью в 2018 году на «Юла» является iPhone 5S ФОТО: Flickr, John Karakatsanis

В России средние цены на iPhone всех поколений стали резко снижаться с начала этого года. Об этом свидетельствуют результаты анализа, который провел сервис бесплатных объявлений «Юла».

Стоимость последней модели iPhone X снизилась на 31 процент. Средняя цена этого «яблочного» гаджета на «Юле» составляет 61 110 рублей. А вот старые модели iPhone, такие как 3G, 4, 4S подешевели на 26, 13 и 9 процентов соответственно. Совсем немного изменилась стоимость iPhone 8, который теперь можно приобрести за 41 848 рублей, сообщает телеканал 360.

Отмечается, что самым популярным смартфоном Apple в этом году стал iPhone 5S, средняя цена которого снизилась на 19 процентов и составила 6741 рубль. На второй строчке по популярности стал iPhone 6 — средняя стоимость устройства уменьшилась на десять процентов (11 790 рублей). И замыкает тройку лидеров iPhone 5, упавший в цене на девять процентов (4785 рублей).

Напомним, американская корпорация Apple собирается представить свои технические в конце марта. Планируется, что речь пойдет как минимум о трех гаджетах, в том числе — iPhone SE 2. Согласно слухам, Apple также презентует бюджетный Macbook Air, а также iPad с улучшенной производительностью.