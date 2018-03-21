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21 марта 2018
20 марта 2018
08:16  21 марта 2018 0

Появились кадры уральского «Терминатора-2». «Насладитесь мощью!» ВИДЕО

«Обутый» в гусеницы танк ждет покраскиФОТО: скрин с видео

Нижнетагильская корпорация «Уралвагонзавод» (УВЗ) похвасталась в соцсетях новым танком «Терминатор-2». Эту технику накануне пообещало взять на вооружение Минобороны РФ.

В ролике показаны боевые машины поддержки танков (БМПТ) в сборочном цехе «Уралвагонзавода» и на полигоне. Как поясняют танкостроители, «Терминаторов» уже «обули» в новые гусеницы, на машины осталось установить пусковые контейнеры, а затем покрасить. «Насладитесь мощью и грациозностью этих танковых охранников!», — подписали видео представители корпорации.

Современный образец «Терминатора» массой 44 тонны вооружен двумя 30-миллиметровыми автоматическими пушками 2А42, 7,62-миллиметровым танковым пулеметом Калашникова, четырьмя пусковыми контейнерами для управляемых ракет семейства 9М120 (комплекс «Атака») и двумя автоматическими 30-миллиметровыми гранатометами АГ-17Д. БМПТ уже прошла боевое крещение в Сирии в борьбе с запрещенной в России террористической организацией ИГИЛ, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Как ранее сообщало «URA.RU», российская армия возьмет на вооружение новейшие боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор-2». В целом в рамках гособоронзаказа УВЗ поставит Минобороны технику на 24 млрд рублей. На эти деньги нижнетагильское предприятие изготовит 92 танка и 12 боевых машин для их поддержки. Всего военное ведомство планирует закупить в этом году 200 танков различных модификаций, пишет «Национальная служба новостей».

Наталья Михалева
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