Зауральские сироты, которые годами не платят за квартиры, разоряют управляющие компании

Директор курганской управляющей компании «Защита» Константин Пчаков пожаловался «URA.RU», что жильцы подведомственных ему домов годами не платят за коммунальные услуги. Имеются постановления суда, но повлиять на ситуацию не могут и судебные приставы.
Наиболее критическая ситуация в пригороде Курагана — селе Кетово, там жильцы дома по ул. Советской, 56 «задолжали больше 110 тысяч рублей при начислении в семь тысяч рублей в месяц. А это значит, долг дома — по 15 месячных начислений! — возмущается Пчаков. — Рядом на ул. Советской, 59 — аналогичная ситуация. Хотя живут там в основном переселенцы». По словам директора «Защиты», общий долг компании уже составляет более двух миллионов рублей.
Пчаков отмечает, что, поскольку компания должна со всеми подрядчиками рассчитываться вовремя, страдают от неплатежей добросовестные владельцы жилья. «У нас нет возможности как-то воздействовать на должников, как это делают в других регионах — свет отключают или принимают другие меры. У нас можно воздействовать только через мировых судей. Однако процент взыскания судебными приставами по моей УК составляет 20%, — рассказывает Пчаков. — Приставы говорят, что не могут найти никаких доходов и ценностей».
После звонка корреспондента «URA.RU» в региональное управление службы судебных приставов Константина Пчакова пригласили на встречу с руководством, чтобы выработать пути выхода из сложившейся ситуации.
В 2016 году Константин Пчаков уже предлагал за неплатежи перекрывать должникам канализацию, однако инициатива не была поддержана.