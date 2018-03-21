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21 марта 2018
Главные новости 
11:22  21 марта 2018 0

В России предложили платить семьям по 100 тысяч в месяц за четвертого ребенка

День народного единства. Москва, семья, праздник
По мнению демографа, с рождением четвертого ребенка в семье должен наступать «коммунизм»Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов предложил платить каждой семье зарплату в размере 100 тысяч рублей после рождения четвертого ребенка. Письмо с таким предложением он направил президенту России Владимиру Путину.

Демограф верен, что в ближайшие два столетия мир разделится на семь цивилизаций: европейскую, включая США и Канаду, с населением 900 млн человек; исламскую — 1,1 млрд человек; африканскую — 800 млн человек; латиноамериканскую — 600 млн человек; китайскую — 1,4 млрд человек; индийскую — 1,3 млрд человек; а также российскую — около 160 млн человек. Такое положение угрожает России потерей суверенитета и изменением географических границ, пишет RT.

Чтобы предотвратить этот сценарий, Крупнов предложил запустить стратегию увеличения количества населения России, рассчитанную на 100 лет. По его мнению, приоритетом должна стать поддержка многодетных семей. «С рождением каждого четвертого ребенка в семье должен наступать своего рода коммунизм. Это предоставление со стороны государства просторного дома c коммунальной, социально-культурной и экологической инфраструктурой. А также выплата госпособия, по сути, семейной зарплаты порядка 100 тысяч рублей», — пояснил демограф. По его мнению, это позволит многодетной семье приобрести привилегированное положение.

Опрос, проведенный ВЦИОМ ко Дню матери, показал, что почти половина россиян считает нынешнее время подходящим для рождения детей, напоминает сайт «Подмосковье сегодня». Такого мнения придерживается 42% россиян. Это на 17% больше, чем 10 лет назад. При этом люди от 45 лет и старше положительно ответили на этот вопрос в 49% случаев.

Иван Шестак
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