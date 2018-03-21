11:57 21 марта 2018 0

Виталий Пашин намерен устроить разбирательство с Минприроды и Росприроднадзором Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Челябинский депутат Госдумы Виталий Пашин намерен инициировать разбирательство с Минприроды РФ и Росприроднадзором из-за ответов на его запросы о вредных выбросах в южноуральской столице. Два ведомства представили абсолютно разные данные, сообщил парламентарий корреспонденту «URA.RU».

В ответе министра Сергея Донского говорится, что в Челябинске в декабре уровней экстремально высокого загрязнения по взвешенным веществам и газовым составляющим не зафиксировано. Среднемесячные концентрации взвешенных веществ в среднем по городу не превысили нормативных значений. В письме за подписью главы регионального Росприроднадзора Виталия Курятникова указано, что 19 декабря отмечен один случай превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) по оксиду азота в 1,4 раза и по оксиду углерода — в 1,1 раза. В ночь на 20 декабря по улице Российской, 7а зафиксировано превышение ПДК по оксиду азота в 1,5 раза и по оксиду углерода — в 1,02 раза. По улице Сормовской, 30 — превышение по оксиду азота в 1,2 раза и сероводороду — в 1,2 раза. В СНТ «Электродник» — по оксиду углерода — в 2,8 раза и по сероводороду — в 1,35 раза. В СНТ «Строитель» — по сероводороду — в 1,6 раза.

К административной ответственности привлечено ОАО «Энергопром-ЧЭЗ», приостановлено действие разрешений на выбросы ООО «Завод ТЕХНО». В результате административного расследования ПАО «Фортум», АО «ЧЭМК», ПАО «ЧЦЗ» и ОАО «Челябвтормет» внесено предостережение о недопустимости нарушений природоохранного законодательства.

1/3 Фото: Виталий Пашин, Facebook

Депутат Госдумы Виталий Пашин считает, что ответы министерства и надзорного ведомства на его запросы «в корне отличаются друг от друга». «Такие странные расхождения в ответах чиновников вызывают удивление. Буду незамедлительно требовать разъяснения сложившейся ситуации от всех сторон. Буду выяснять, специально ли чиновниками в ответах используются слова „экстремально“ и „средние показатели“, чтобы не показывать факты превышений выбросов», — заявил парламентарий.

Руководитель управления Росприроднадзора Виталий Курятников отказался комментировать предположения депутата. Однако собеседник в его ведомстве обратил внимание, что в министерском ответе говорится об отсутствии экстремально высокого загрязнения. А это превышение ПДК в 10 раз и более. Также не зафиксировано среднемесячное превышение. Были лишь локальные единичные случаи. Вот они как раз перечислены в ответе Росприроднадзора. Эти единичные случаи не являются экстремально высокими, они не повлияли на среднемесячные показатели, поэтому отсутствуют в письме министерства.