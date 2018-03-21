Девочка принесла пистолет из дома
В среду, 21 марта, в одной из школ Шадринска Курганской области 13-летняя девочка после конфликта открыла огонь из пневматического пистолета по своим одноклассникам. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в пресс-службе областного управления МВД.
Как уточнил руководитель пресс-службы Елена Радаева, пока известно о семерых пострадавших, которые получили синяки и ссадины. Серьезных ранений удалось избежать. По предварительным данным, девочка принесла пистолет из дома.
В настоящее время в учебном заведении работают сотрудники правоохранительных органов, ведущие опрос очевидцев произошедшего.