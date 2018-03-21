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В Курганской области ученица расстреляла одноклассников. Семеро пострадали
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21 марта 2018
20 марта 2018
Главные новости Курганской области
12:37  21 марта 2018 0

В шадринской школе ученица расстреляла одноклассников. Семеро пострадали

Открытая лицензия от 04.08.2016 Дети, врачи, покупки, убийство, пистолет, прицел, дети, ребенок
Девочка принесла пистолет из домаФото: Pixabay.com

В среду, 21 марта, в одной из школ Шадринска Курганской области 13-летняя девочка после конфликта открыла огонь из пневматического пистолета по своим одноклассникам. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в пресс-службе областного управления МВД.

Как уточнил руководитель пресс-службы Елена Радаева, пока известно о семерых пострадавших, которые получили синяки и ссадины. Серьезных ранений удалось избежать. По предварительным данным, девочка принесла пистолет из дома.

В настоящее время в учебном заведении работают сотрудники правоохранительных органов, ведущие опрос очевидцев произошедшего.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.RU»
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