Курганский губернатор выступил с заявлением после стрельбы в школе

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин заявил, что в шадринскую школу, где девочка расстреляла учеников, выехала рабочая группа во главе с детским омбудсменом Аленой Лопатиной.
«Это чрезвычайное происшествие. Нужно разобраться, что стало причиной поступка школьницы, почему взрослые допустили данную ситуацию. Выводы пока делать рано, — отметил губернатор. — Самое главное — не допустить повторения ситуации, оградить наших детей от насилия».
В региональном департаменте образования «URA.RU» сообщили, что на место происшествия также выехал заместитель руководителя Эдуард Абрамов, который выяснит подробности ЧП.
Ранее стало известно, что 13-летняя школьница произвела несколько выстрелов в учеников седьмого класса. По данным полиции, семеро человек получили легкие травмы. В школе работают сотрудники полиции, занятия прерывать не стали.