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21 марта 2018
20 марта 2018
Главные новости Курганской области
14:22  21 марта 2018 0

Курганский губернатор выступил с заявлением после стрельбы в школе

Интервью с Алексеем Кокориным. Курган, кокорин алексей
Алексей Кокорин призвал беречь жизнь и здоровье детейФото: Игорь Меркулов © URA.RU
новость из сюжета:
В шадринской школе девочка расстреляла одноклассников
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Губернатор Курганской области Алексей Кокорин заявил, что в шадринскую школу, где девочка расстреляла учеников, выехала рабочая группа во главе с детским омбудсменом Аленой Лопатиной.

«Это чрезвычайное происшествие. Нужно разобраться, что стало причиной поступка школьницы, почему взрослые допустили данную ситуацию. Выводы пока делать рано, — отметил губернатор. — Самое главное — не допустить повторения ситуации, оградить наших детей от насилия».

В региональном департаменте образования «URA.RU» сообщили, что на место происшествия также выехал заместитель руководителя Эдуард Абрамов, который выяснит подробности ЧП.

Ранее стало известно, что 13-летняя школьница произвела несколько выстрелов в учеников седьмого класса. По данным полиции, семеро человек получили легкие травмы. В школе работают сотрудники полиции, занятия прерывать не стали.

Татьяна Жаткина
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