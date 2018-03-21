{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
На вице-премьера возбуждено уголовное дело
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,50
Динамика за 2 недели
Евро 70,57
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
21 марта 2018
20 марта 2018
Главные новости Курганской области
14:50  21 марта 2018 0

Мать устроившей стрельбу курганской школьницы заявила, что «упустила дочь»

Открытая лицензия от 04.08.2016 Дети, врачи, покупки, осень, девочка, ребенок
За ребенком недогляделиФото: Pixabay.com
новость из сюжета:
В шадринской школе девочка расстреляла одноклассников
все новости сюжета

Родительница 13-летней ученицы, стрелявшей в шадринской школе по одноклассникам, призналась, что «упустила дочь». Мать заявила, что это она виновата в случившемся.

По словам женщины, она воспитывала дочь одна, без мужа, и недоглядела за школьницей. Переходный возраст девочки оказался сложным периодом, а момент воспитания был упущен. Впрочем, причины стрельбы женщина не понимает до сих пор. Об этом она рассказала телеканалу 360. Сейчас мать находится в полиции, где допрашивают ее дочь.

В одной из школ Шадринска Курганской области в среду, 21 марта, произошло ЧП. Школьница после ссоры с одноклассницами устроила стрельбу, в результате чего пострадали семь человек. Они отделались синяками и ссадинами. Девочку с пневматическим пистолетом задержала полиция. Губернатор Зауралья Алексей Кокорин заявил, что в шадринскую школу, где случилось ЧП, выехала рабочая группа во главе с детским омбудсменом Аленой Лопатиной.

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров