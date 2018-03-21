Мать устроившей стрельбу курганской школьницы заявила, что «упустила дочь»

Родительница 13-летней ученицы, стрелявшей в шадринской школе по одноклассникам, призналась, что «упустила дочь». Мать заявила, что это она виновата в случившемся.
По словам женщины, она воспитывала дочь одна, без мужа, и недоглядела за школьницей. Переходный возраст девочки оказался сложным периодом, а момент воспитания был упущен. Впрочем, причины стрельбы женщина не понимает до сих пор. Об этом она рассказала телеканалу 360. Сейчас мать находится в полиции, где допрашивают ее дочь.
В одной из школ Шадринска Курганской области в среду, 21 марта, произошло ЧП. Школьница после ссоры с одноклассницами устроила стрельбу, в результате чего пострадали семь человек. Они отделались синяками и ссадинами. Девочку с пневматическим пистолетом задержала полиция. Губернатор Зауралья Алексей Кокорин заявил, что в шадринскую школу, где случилось ЧП, выехала рабочая группа во главе с детским омбудсменом Аленой Лопатиной.