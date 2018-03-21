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21 марта 2018
20 марта 2018
Главные новости Свердловской области
16:27  21 марта 2018 0

В Екатеринбурге устроят шоу-просмотр сноса телебашни для десятка счастливчиков

Падение башни можно будет наблюдать со множества ракурсовФото: пресс-служба «Общества Малышева 73»
новость из сюжета:
Снос телебашни в Екатеринбурге
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Несколько десятков екатеринбуржцев смогут понаблюдать за сносом телебашни в субботу, 24 марта, с интересного ракурса. Об этом «URA.RU» рассказали сотрудники «Гринвича», планирующие в день грандиозного события подняться на крышу пятой очереди ТРЦ. Здесь, на плоской крыше, рядом с огромными буквами «Гринвич», выходящими на улицу 8 Марта, установят большой походный шатер, способный единовременно вместить чуть более 10 человек и оборудованный мобильными обогревателями.

«Это не VIP-мероприятие, а просто закрытая небольшая наблюдательная площадка для сотрудников, желающих посмотреть падение башни. У „Гринвича“ отличное видовое место для наблюдения падения года. Установка шатра — это инициатива нашего коллектива», — пояснили в «Обществе Малышева 73», управляющем «Гринвичем».

О сносе телебашни компанией УГМК в эту субботу в самом «Гринвиче» узнали из пришедших документов. В них оговаривается порядок фиксации внешнего и внутреннего состояния здания торгового центра на момент до взрыва. Это нужно для компенсации последующего ущерба, если таковой будет иметь место вследствие падения 4000-тонной железобетонной конструкции.

Ранее издание мэрии «Вечерний Екатеринбург» выпустило новость о том, что глава администрации города Александр Якоб подписал постановление о перекрытии улиц в субботу, 24 марта. В нем оговаривалось, что с 08:00 до 10:00 для транспорта закроют улицы Степана Разина (от Декабристов до Народной Воли) и Декабристов (от Розы Люксембург до Степана Разина). Однако позже та же газета опубликовала опровержение.

Антон Ольшанников
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