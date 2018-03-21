В Волоколамске Московской области четверо школьников отравились из-за мусорного полигона «Ядрово», который расположен недалеко от города. Об этом сообщила директор школы, в которой учатся пострадавшие дети, Ирина Дмитриенко.
Отмечается, что школьников увезли в больницу, где их осмотрели врачи, после чего отпустили домой, пишет РИА «Новости». Медики сделали вывод, что именно свалка твердых бытовых отходов послужила причиной ухудшения состояния учеников. Занятия в школе не отменяли, родители могли по желанию забрать детей. Уполномоченный по правам ребенка по области Ксения Мишонова заявила, что ситуацию контролируют в администрации района и в региональном министерстве образования.
Отец одного из отравленных детей говорит о гораздо большем количестве пострадавших. Ранее СМИ также сообщали о десятках пострадавших, однако точных данных пока нет. В связи с инцидентом возле администрации собрались местные жители, они ждут, чтобы власти «что-нибудь предприняли». В связи с этим в пресс-службе Ксении Собчак сообщили, что политик срочно едет в Волоколамск, чтобы встретиться с жителями и местной администрацией.
Жители Волоколамского района постоянно жалуются на неприятный запах, идущий от полигона. Ситуация резко ухудшилась в конце февраля, когда там произошли выбросы свалочного газа, содержавшего хлор, сероводород и диоксид азота. Власти Подмосковья пообещали, что разберутся с ситуацией. Ксения Собчак уже приезжала в проблемный район, в тот день свалку закрыли, писало «URA.RU».