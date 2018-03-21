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21 марта 2018
Главные новости Москвы
16:36  21 марта 2018 0

В Подмосковье дети отравились из-за свалки, на которую приезжала Собчак. ВИДЕО

Репортаж по мусорным войнам из Миасса, тбо, свалка
Запах со свалки не дает местным жителям жить спокойно (архивное фото)Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Волоколамске Московской области четверо школьников отравились из-за мусорного полигона «Ядрово», который расположен недалеко от города. Об этом сообщила директор школы, в которой учатся пострадавшие дети, Ирина Дмитриенко.

Отмечается, что школьников увезли в больницу, где их осмотрели врачи, после чего отпустили домой, пишет РИА «Новости». Медики сделали вывод, что именно свалка твердых бытовых отходов послужила причиной ухудшения состояния учеников. Занятия в школе не отменяли, родители могли по желанию забрать детей. Уполномоченный по правам ребенка по области Ксения Мишонова заявила, что ситуацию контролируют в администрации района и в региональном министерстве образования.

Отец одного из отравленных детей говорит о гораздо большем количестве пострадавших. Ранее СМИ также сообщали о десятках пострадавших, однако точных данных пока нет. В связи с инцидентом возле администрации собрались местные жители, они ждут, чтобы власти «что-нибудь предприняли». В связи с этим в пресс-службе Ксении Собчак сообщили, что политик срочно едет в Волоколамск, чтобы встретиться с жителями и местной администрацией.

Жители Волоколамского района постоянно жалуются на неприятный запах, идущий от полигона. Ситуация резко ухудшилась в конце февраля, когда там произошли выбросы свалочного газа, содержавшего хлор, сероводород и диоксид азота. Власти Подмосковья пообещали, что разберутся с ситуацией. Ксения Собчак уже приезжала в проблемный район, в тот день свалку закрыли, писало «URA.RU».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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