16:39 21 марта 2018 0

Департамент леса выдал казакам карт-бланш Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Казаки хутора Горный Щит под Екатеринбургом и департамент лесного хозяйства Свердловской области 21 марта заключили соглашение, передает корреспондент «URA.RU». «Подписано соглашение о сотрудничестве, — рассказал агентству замдиректора департамента лесного хозяйства Свердловской области Алексей Пажетнов. — Казаки будут привлекаться в качестве общественных инспекторов для охраны лесов, в том числе, от незаконных рубок и от других нарушений лесного законодательства».

Проблема незаконной вырубки лесов волнует и чиновников, и казаков. «То, что сегодня творится в лесах, — это полный беспредел! Лес воруют в огромных количествах — не только где-нибудь в Тавде, но даже здесь, под носом, — говорит атаман станицы Горный Щит Олег Сененко. — Но в рамках одного департамента они никогда не справятся». По его словам, главная проблема в том, что многие люди в лесу (охотники, браконьеры, черные лесорубы) имеют оружие, тогда как лесничий не имеет права его носить, а к каждому лесничему полицейского не приставишь. «А казак по закону имеет право ношения холодного оружия при казачьей справе», — поясняет атаман.

Атаман станицы «Горный Щит» Олег Сененко объяснил, что будут делать казаки в качестве инспекторов леса Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Как рассказывают обе стороны соглашения, сотрудничество началось еще в прошлом году, но лишь в 2018-м появился четкий правовой механизма для его реализации: 5 марта вышел новый закон о государственных лесных инспекторах — он дал возможность органам власти использовать общественных инспекторов. «В прошлом году мы с ними уже взаимодействовали, но у них не было удостоверений. Сейчас общественному инспектору дается удостоверение, некие права, полномочия — теперь это закреплено законодательно», — рассказал Алексей Пажетнов.

По словам чиновника, стать общественным лесным инспектором может любой желающий — для этого надо подать документы в комиссию, которая создается в департаменте леса, и сдать экзамен на знание законодательства в лесной сфере. Фактически же лучше всех к этой службе оказываются готовы именно казаки. «Они — люди служивые, у них есть выправка, хорошая подготовка — физическая, юридическая, — говорит казачий атаман Сененко. — И когда мы приходим куда-либо с инспекторами, ни у кого уже никаких вопросов не возникает. Кроме Балтыма».

По его словам, скандальная история с запретом автогонок на озере сыграла свою роль. «Балтым стал показательным: после него по России прокатилась волна, и во многих регионах (Пермский край, Забайкалье, Челябинская область, Тюмень) гонки на льду сейчас запрещены, потому что это — абсолютно варварское загаживание водоемов, — говорит Сененко. — Случай на Балтыме сейчас изучают в экологическом колледже в Екатеринбурге: его преподаватели оценили наше взаимодействие с инспекторами минприроды и пришли к выводу, что это — идеальный вариант».

Пока все сотрудничество казаков и чиновников происходит на безвозмездной основе — в бюджете не предусмотрено средств для выплат общественным инспекторам или для поддержки общественных организаций, однако чиновники не исключают, что впоследствии такое финансирование может появиться.