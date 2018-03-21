Стрельбу в шадринской школе устроили две сестры

Мэр Шадринска, где ученица школы расстреляла семиклассников, Людмила Новикова, рассказала «URA.RU», что нападение спланировали две девочки и еще одна ученица помогла им отвлечь учительницу географии.
«Был межличностный конфликт, печально, что способ решения выбрали самый неадекватный», — отметила Людмила Новикова. Она уточнила, что, по ее данным, девочки были двоюродными сестрами, одна из них на год старше другой. Огонь из пневматического пистолета отца открыла младшая девочка. По данным агентства, вторая девочка была вооружена канцелярским ножом.
По словам главы Шадринска, одному из семи пострадавших потребовалась помощь медиков — пуля из пневматического пистолета застряла у мальчика под кожей, ее извлекли и отпустили школьника домой.
«Сейчас по домам пострадавших поехали специалисты, оказывают психологическую помощь школьникам и их родителям», — отметила Новикова.
По ее данным, виновницы происшествия пока находятся в психоневрологическом диспансере, где выясняют, нужна ли девочкам психологическая помощь.