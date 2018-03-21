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21 марта 2018
18:41  21 марта 2018 0

Глава преступного мира России Шакро Молодой отказался от воровского титула

Захарий Калашов заявил, что у него никогда не было клички Шакро МолодойФото: «Прайм Крайм»
новость из сюжета:
Противостояние воров в законе
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Глава преступного мира России 64-летний Захарий Калашов по кличке Шакро Молодой в суде отказался от воровского титула. Шакро пошел на этот шаг из-за того, что ему грозит большой срок, вплоть до пожизненного заключения. Пока неизвестно, как отреагирует преступный мир на пусть и вынужденное, но отступничество их лидера.

Во время очередного заседания в Никулинском районном суде Москвы Шакро неожиданно заявил, что не знает высокопоставленных сотрудников Следственного комитета Дениса Никандрова и Михаила Максименко, обвиняемых в коррупции. Между тем Шакро обвиняется именно в том, что передал названным силовикам 500 тысяч долларов из обещанных пяти миллионов за освобождение 53-летнего солнцевского авторитета Андрея Кочуйкова по кличке Итальянец. После этого заявления лидер преступного мира России отрекся от своего титула.

«Руководство преступным сообществом я не осуществляю, у меня нет прозвища в преступном мире. Этих людей я не знаю и не имею к этому никакого отношения», — сказал Шакро Молодой во время допроса в суде, сообщает издание «Прайм Крайм».

Шакро Молодой проходит и по другому делу — вымогательству у владелицы ресторана Elements на улице Рочдельской. По этому делу Калашову грозит до 10 лет колонии строгого режима. Эксперты считают, что, возможно, Шакро Молодой уже больше никогда не выйдет на свободу. В связи с этим в 2018 году пройдут выборы главного вора России. Основные преступные группировки, как славянские, так и кавказские, подконтрольные Шакро Молодому, во время своеобразного съезда-сходки согласовали на этот «пост» кандидатуру 45-летнего вора в законе Василия Христофорова по кличке Вася Воскрес. Основным его конкурентом на место главы преступного мира России и территории всего бывшего СССР является 45-летний Надир Салифов по кличке Гули. Вору Гули присягнули торговцы из многих регионов России, а первыми среди них были уральцы. Все торговцы платят ему дань — процент от своей выручки. Также Гули начал активную экспансию на территории Украины.

Виктор Дорофеев
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