ВТБ даст кредитный лимит в миллиард рублей крупной дорожно-строительной компании

ВТБ продолжает активное взаимодействие с известным в Кировской области дорожно-строительным холдингом. Банк установил для группы компаний «Строительное управление-43» лимит в размере одного миллиарда рублей.
В рамках кредитно-документарного лимита ООО «СУ-43» будут предоставлены гарантии для обеспечения заявок на участие в электронных аукционах. Кроме того, строительный холдинг получит гарантии исполнения госконтрактов сроком до 5 лет и кредитные средства на цели их реализации, сообщает пресс-служба Банка ВТБ.
Сотрудничество между ВТБ и строительным холдингом началось еще в 2016 году. За это время ООО «СУ-43» получило банковские гарантии исполнения госконтрактов и кредитные средства для их реализации на сумму более полумиллиарда рублей.
Руководитель департамента корпоративной сети — старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко — отметил, что «финансовая поддержка ВТБ и в дальнейшем будет способствовать эффективному выполнению приоритетных для Кировской области задач по обеспечению безопасного состояния дорожной сети». Председатель совета директоров ООО «СУ-43» Тимур Джамалутдинов, в свою очередь, говорит, что компания сможет выйти на новый уровень развития благодаря установленному лимиту.