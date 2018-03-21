22:33 21 марта 2018 11

Из-за свалки пострадали школьники (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Волоколамске участники стихийной акции протеста у городской больницы напали на главу Волоколамского района Евгения Гаврилова и губернатора Московской области Андрея Воробьева. Агрессия связана с отравлением детей из-за возможного выброса на мусорном полигоне «Ядрово», расположенном около города.

Инцидент произошел, когда глава района вместе с губернатором приехали к митингующим, сообщает meduza.io. Гаврилова «помяли в толпе и оторвали капюшон». По данным «Коммерсанта», Воробьев вызвал недовольство собравшихся тем, что не стал выступать на публику, а тихо поговорил с тележурналистами и пошел с полицией к машине. В Воробьева сначала полетели снежки, а потом люди попытались прорваться сквозь охрану и ударить чиновника по голове. В итоге на место митинга прибыл ОМОН.

Позже Воробьев заявил, что пострадавших в Волокаламске детей необходимо отправить на отдых. В своем telegram-канале он написал, что «мы обязательно предусмотрим все необходимые мероприятия, чтобы отправить в места отдыха максимальное количество детей». Свалка в «Ядрово» будет закрыта на этой неделе, сообщает телеканал 360.

В ночь на 21 марта на полигоне твердых бытовых отходов «Ядрово» произошел разлом. К утру очаг выхода газа ликвидировали. После этого за медицинской помощью в больницу обратились более 50 школьников. Почти все они пожаловались на тошноту и головокружение. По некоторым данным, им стало плохо из-за неприятного запаха.