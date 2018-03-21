Реальные доходы россиян выросли впервые с начала 2017 года

23:02 21 марта 2018 2

Росстат опубликовал положительную статистику о материальном положении россиян Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Росстат сообщил о росте реальных располагаемых доходах россиян в феврале 2018 года относительно этого же месяца прошлого года на 4,4%. Одной из причин ведомство назвало резкое повышение зарплат бюджетников в рамках майских указов президента страны Владимира Путина.

Отмечается, что рост этого показателя зафиксирован впервые с января 2017 года. Также, согласно данным Росстата, это крупнейший прирост реальных доходов (год к году) с декабря 2015 года.

В начале марта Федеральная служба государственной статистики сообщала о том, что в январе 2018 года по сравнению с январем 2017 года реальные доходы жителей России снизились на 7%. По информации «URA.RU», показатель составлялся с учетом единовременной денежной выплаты, которую получили пенсионеры в январе прошлого года.