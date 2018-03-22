04:11 22 марта 2018 0

СМИ приостановили работу Госдумой из-за отношения депутатов к домогательствам по отношению к журналистам Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Федеральные СМИ сообщили о приостановлении работы с депутатом Госдумы Леонидом Слуцким и комиссией нижней палаты парламента по вопросам этики, которая ранее не нашла нарушений в поведении народного избранника, обвиненного журналистками в домогательствах.

Ранее, напомним, о таком решении сообщил медиахолдинг РБК. Несколько позже к нему присоединились издательский дом «Коммерсант» и телеканал «Дождь», опубликовав официальные заявления на сайтах.

По словам главного редактора «Дождя» Александры Перепеловой, телеканал первым поднял вопрос о непристойном поведении главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого по отношению к журналисткам и считает неприемлемым и издевательским реакцию комиссии по этике на происходящее. «Стало ясно, что женщинам находиться в Госдуме просто-напросто опасно», — заключила Перепелова.

Взаимодействие с Госдумой, по ее словам, будет приостановлено до тех пор, пока спикер Вячеслав Володин и лидер ЛДПР Владимир Жириновский не наведут в парламенте порядок. Кроме того, телеканал потребовал пересмотра решения комиссии и проведении расследования обвинений Слуцкого в домогательствах.

Редакция «Коммерсанта», в свою очередь, также «поставила точку во взаимоотношениях с депутатом в качестве ньюсмейкера и с комиссией по этике», объяснив такое решение приверженности к «иным этическим взглядам». Представители издательского дома также выразили «удивление и разочарование» решением комиссии, которая назвала прошедшее заседание судом над пострадавшими.

Соруководитель объединенной редакции РКБ Елизавета Голикова, ранее, комментируя отзыв журналистов из Госдумы, заявила, что своим решением комиссия признала нормой возможность сексуальных домогательств к представителям СМИ со стороны ньюсмейкеров.

Глава комиссии по вопросам депутатской этики Отари Аршба назвал это заявление попыткой давления на его коллег. «Мы считаем недопустимым оказывать давление на депутатов, шантажируя отзывом журналистов из Государственной думы. Прежде чем совершать такое действие, необходимо хорошо подумать: эмоциональные решения влекут за собой ошибки и могут создать проблемы в будущем», — приводит ТАСС слова политика, который также добавил, что комиссия не может назначать виновных.