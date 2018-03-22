{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Губернатор Якушев спас своего мэра от поста главы региона
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,50
Динамика за 2 недели
Евро 70,57
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
22 марта 2018
21 марта 2018
04:11  22 марта 2018 0

СМИ отказались работать с Госдумой из-за признания домогательств нормой. В парламенте это назвали «давлением на депутатов»

Госдума и Милонов. Москва, государственная дума
СМИ приостановили работу Госдумой из-за отношения депутатов к домогательствам по отношению к журналистамФото: Александр Ельчищев © URA.RU

Федеральные СМИ сообщили о приостановлении работы с депутатом Госдумы Леонидом Слуцким и комиссией нижней палаты парламента по вопросам этики, которая ранее не нашла нарушений в поведении народного избранника, обвиненного журналистками в домогательствах.

Ранее, напомним, о таком решении сообщил медиахолдинг РБК. Несколько позже к нему присоединились издательский дом «Коммерсант» и телеканал «Дождь», опубликовав официальные заявления на сайтах.

По словам главного редактора «Дождя» Александры Перепеловой, телеканал первым поднял вопрос о непристойном поведении главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого по отношению к журналисткам и считает неприемлемым и издевательским реакцию комиссии по этике на происходящее. «Стало ясно, что женщинам находиться в Госдуме просто-напросто опасно», — заключила Перепелова.

Новость по теме
Комиссия Госдумы по этике не нашла нарушений в поведении депутата Слуцкого

Взаимодействие с Госдумой, по ее словам, будет приостановлено до тех пор, пока спикер Вячеслав Володин и лидер ЛДПР Владимир Жириновский не наведут в парламенте порядок. Кроме того, телеканал потребовал пересмотра решения комиссии и проведении расследования обвинений Слуцкого в домогательствах.

Редакция «Коммерсанта», в свою очередь, также «поставила точку во взаимоотношениях с депутатом в качестве ньюсмейкера и с комиссией по этике», объяснив такое решение приверженности к «иным этическим взглядам». Представители издательского дома также выразили «удивление и разочарование» решением комиссии, которая назвала прошедшее заседание судом над пострадавшими.

Соруководитель объединенной редакции РКБ Елизавета Голикова, ранее, комментируя отзыв журналистов из Госдумы, заявила, что своим решением комиссия признала нормой возможность сексуальных домогательств к представителям СМИ со стороны ньюсмейкеров.

Глава комиссии по вопросам депутатской этики Отари Аршба назвал это заявление попыткой давления на его коллег. «Мы считаем недопустимым оказывать давление на депутатов, шантажируя отзывом журналистов из Государственной думы. Прежде чем совершать такое действие, необходимо хорошо подумать: эмоциональные решения влекут за собой ошибки и могут создать проблемы в будущем», — приводит ТАСС слова политика, который также добавил, что комиссия не может назначать виновных.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров