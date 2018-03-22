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22 марта 2018
21 марта 2018
08:11  22 марта 2018 0

Российских призывников заставят приходить в военкоматы без повесток

Военный комиссариат. Сургут, призыв, призывники, военкомат, призывная комиссия, медкомиссия
Призывники должны будут потребовать вручить им повесткуФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Комитет по обороне Госдумы РФ в четверг, 21 марта, рассмотрит инициативу единоросса Андрея Красова о новом порядке призыва граждан на военную службу. Основное изменение касается повесток — молодые люди обязаны будут сами являться за ними в военкомат под угрозой уголовного преследования.

Согласно поправкам, призывники, не получившие повестку, должны будут сами прийти в военкомат и потребовать вручить им ее. Если они этого не сделают, то будут считаться уклонистами, сообщает РБК. Кроме того, предлагается также ввести упрощенную процедуру вручения самих повесток. Военкомат сможет отправлять их по почте заказным путем, при этом достаточно будет, чтобы в получении расписался любой совершеннолетний родственник призывника.

Призывные кампании в России проводятся два раза в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Предыдущая проходила осенью 2017 года. Тогда на военную службу было призвано 134 тысячи новобранцев, напоминает «Федеральное агентство новостей».

Игорь Чукреев
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