Великобритания пытается убедить страны Европы выслать российских дипломатов

Великобритания пытается убедить ключевых европейских союзников в необходимости высылки российских дипломатов из их стран. Для этого британские спецслужбы делятся разведывательными данными по делу отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй планирует выступить перед членами участникам саммита Евросоюза, где намерена заявить, что Российская Федерация является стратегическим противником, а не партнером, пишет RT. Москва, по ее мнению, представляет собой долгосрочную угрозу национальной безопасности для всех стран европейского содружества.
Во вторник, 20 марта, Великобританию покинули 23 российских дипломата вместе со своими семьями, всего порядка 80 человек, напоминает «Федеральное агентство новостей». Британские власти приняли решение о высылке дипломатических сотрудников России в связи с отправлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, которое произошло в Солсбери.