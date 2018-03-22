11:17 22 марта 2018 0

Евгению Ройзману придется провести заседание по вопросу о ликвидации его должности Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Законодательное собрание Свердловской области внесены поправки к закону «Об избрании органов местного самоуправления». Они предусматривают отмену всенародных выборов мэра. Предполагается, что следующий глава областного центра будет избран по так называемой «советской» схеме — на заседании городской думы из числа представленных спецкомиссией кандидатов.

Первоначально мэрия инициировала более масштабные изменения. Ожидалось, что в новом составе гордумы будет не 18 депутатов, избранных по партспискам, а только 10. Зато число депутатов-одномандатников возрастет. Это было выгодно местным властям: не контролируя никого, кроме «Единой России», они получали возможность избрать лояльную думу за счет одномандатников. Главным лоббистом вопроса о сокращении числа депутатов-партсписочников выступал первый заместитель губернатора Владимир Тунгусов. Впервые он заявил депутатам Заксобрания о реформе как о решенном вопросе еще 18 сентября 2017 года.

Однако этот вариант вызвал недовольство парламентских партий: ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия» заявили об опасности монополизации политического поля. И были услышаны: против пропорции выступил полпред президента в УрФО Игорь Холманских.

Сегодня стало известно, что от внесения поправок в Избирательный кодекс, изменяющих правила избрания депутатов Екатеринбургской гордумы, власти отказались. Это значит, что действующий мэр Евгений Ройзман (избранный на прямых выборах в 2013 году) не сможет повторить эту операцию, но вместе с группой товарищей может избраться в думу и постараться вернуть пост по новой схеме. Осталось только найти товарищей, готовых финансировать персону нон-грата.

Законопроект об отмене мэрских выборов будет принят 3 апреля сразу в трех чтениях на пленарном заседании Заксобрания. До середины апреля закон будет подписан губернатором и вступит в силу. После этого Екатеринбургская городская дума должна назначить публичные слушания по вопросу о внесении соответствующих поправок в Устав города. На майском заседании депутатам гордумы предложат проголосовать за корректировку Устава и создание комиссии, которая займется подбором кандидатов в мэры.