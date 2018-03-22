Мэрия Кургана отказалась возвращать льготы пенсионерам-садоводам

11:39 22 марта 2018 0

Город не вернет им субсидию на проезд в автобусах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Администрация Кургана не намерена рассматривать вопрос о возврате пенсионерам-садоводам льготы на проезд в пригородных автобусах. Как следует из ответа на запрос «URA.RU», в мэрии настаивают на том, что это компетенция областных властей.

«Пригородные автобусные маршруты Кетовского района являются межмуниципальными и распоряжением департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики от 9 февраля 2017 года внесены в реестр межмуниципальных маршрутов. Вопросы предоставления льгот по таким маршрутам согласно ФЗ №220 отнесены к компетенции правительства области», — говорится в ответе.

Как сообщало «URA.RU», пенсионеры-садоводы Кетовского района Курганской области требуют вернуть им льготу на проезд на пригородных маршрутах в дачный сезон. 50-процентную льготу на проезд межмуниципальными автобусными маршрутами отменили с 2017 года, ранее ее предоставляли городские власти. В областном департаменте промышленности и транспорта утверждают, что гордума может принять «волевое решение» и вернуть льготу. Вопрос не решается второй год. Садоводы написали коллективное обращение губернатору, спикеру облдумы и прокурору области.