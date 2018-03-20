Пенсионеры-садоводы Кетовского района Курганской области требуют вернуть им льготу на проезд на пригородных маршрутах в дачный сезон. Этот вопрос подняли на собрании садоводов, которое прошло в Кургане.
Как пояснила «URA.RU» председатель совета Курганской областной общественной организации садоводов Надежда Верхошапова, 50-процентную льготу на проезд межмуниципальными автобусными маршрутами отменили с 2017 года. Эта льгота осталась только при проезде на маршрутах в черте города Кургана.
«Пенсионеры возмущены отменой льгот. Участники собрания отметили, что в 2017 году председатели СНТ Кетовского района и дачники не один раз обращались в мэрию Кургана и правительство Курганской области с просьбой вернуть компенсацию 50% на межмуниципальных маршрутах, но получили отказ», — рассказала она. При этом в администрации Кургана садоводам пояснили, что в связи с изменением законодательства мэрия не имеет права субсидировать проезд граждан и такую субсидию должно предоставить правительство области. Но в областном департаменте промышленности и транспорта говорят, что льготы на проезд должна предоставлять администрация города. И это решение должны принять депутаты Курганской городской думы, ведь в 2016 году они такое решение уже принимали.
«Что мешает чиновникам и депутатам дум договориться между собой и кардинально решить вопрос о предоставлении межмуниципальным перевозчикам компенсации за льготный проезд садоводов-пенсионеров Кетовского района?» — недоумевают председатели кетовских СНТ. Тем более что, по словам Верхошаповой, в начале 2017 года губернатор Кокорин лично давал распоряжение урегулировать вопрос предоставления льгот на садоводческих маршрутах. Садоводы составили коллективные письма с просьбой вернуть льготу и направили их губернатору области Алексею Кокорину, спикеру облдумы Дмитрию Фролову и прокурору Игорю Ткачеву.
Первый заместитель директора департамента промышленности, транспорта, энергетики и связи Сергей Горбачев подтвердил «URA.RU», что решение о возврате льготы должна принять Курганская городская дума. «Это должно быть волевое решение городских властей, тем более цена вопроса небольшая, в пределах возможностей муниципалитета, — отметил он. — Думаю, что рано или поздно такое решение будет принято. Мы со своей стороны готовы помочь в организации». В администрации города для комментария попросили направить письменный запрос.