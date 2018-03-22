Свердловскому депутату вынесли приговор за многомиллионные хищения

11:29 22 марта 2018 0

Алексей Иванов крайний справа (в спортивном костюме) Фото: «Alapaevsk News», «ВК»

Алапаевский городской суд вынес приговор депутату местной городской думы 44-летнему Алексей Иванову, который подозревался в хищении 130 миллионов рублей. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе суда.

Ему были предъявлены обвинения по статьям УК РФ «присвоение или растрата в особо крупном размере», «злоупотребление полномочиями, существенный вред правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства», «незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывных устройств», «причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере». Иванов попал под следствие после банкротства ЗАО «ТЭКУР», где он работал директором.

Решением суда Алексей Иванов приговорен к пяти годам колонии общего режима. «Уголовное дело расследовалась органами Следственного комитета», — сообщил «URA.RU» старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Отец Алексея Иванова, Анатолий Иванов — уважаемый в Алапаевске человек. В прошлом он был замполитом ОВД города, затем работал заместителем главы Алапаевска по социальной политике. Позже был председателем ветеранской организации Алапаевска. После возбуждения уголовного дела в отношении сына Иванов-старший снял с себя полномочия председателя ветеранской организации, мотивировав это тем, что ему стыдно оставаться в должности из-за сына.