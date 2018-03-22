После крушения Ан-148 следователи проверят челябинский вуз, готовящий пилотов

12:35 22 марта 2018 0

Выпускники летного вуза лишились дипломов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уральское следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело в отношении сотрудников Южно-Уральского госуниверситета. Речь идет о неправомерной выдаче дипломов летчикам.

Следователи подозревают управленцев ЮУрГУ в превышении полномочий, пишет «Коммерсант». С 2011 года Южно-Уральский госуниверситет совместно с Челябинским летным училищем гражданской авиации (бывшим учебно-тренировочным центром «Челавиа») занимался подготовкой пилотов на аэрокосмическом факультете. При этом вуз не был сертифицирован как авиационный учебный центр, что уже является нарушением, уточняет издание.

«URA.RU» не подтвердили эту информацию в ведомстве, но и не опровергли. «Воздерживаемся от комментария», — пояснили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте. Интерес к университету у СКР появился поле того, как выяснилось, что здесь профессиональную переподготовку проходил Сергей Гамбарян, второй пилот разбившегося Ан-148, рухнувшего в Подмосковье. Вслед за этим Росавиация в суде отозвала дипломы выпускников Челябинского летного училища гражданской авиации. 10 пилотов попытались опротестовать это решение. «То, что во вкладыше сказано, что, когда я учился, тогда сертификат был, игнорируется», — пояснял выпускник «ЧелАвиа» Павел Семченко.

Напомним, самолет «Саратовских авиалиний» потерпел крушение 11 февраля в Подмосковье. При авиакатастрофе погиб 71 человек. Специалисты после расшифровки черных ящиков пришли к выводу, что причиной крушения могли стать неверные данные о скорости полета из-за обледенения датчиков, напоминает «Утро.ру». Затем в Сети появились переговоры пилотов Ан-148 за минуту до аварии, из которых становится очевидна вина летчиков. Эти записи Росавиация назвала подделкой, уточняет «Русская планета». При этом также сообщалось, что о непригодности самолета стало известно задолго до катастрофы.