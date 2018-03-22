{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Губернатор Якушев спас своего мэра от поста главы региона
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,50
Динамика за 2 недели
Евро 70,57
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
22 марта 2018
21 марта 2018
20 марта 2018
Главные новости Челябинской области
12:35  22 марта 2018 0

После крушения Ан-148 следователи проверят челябинский вуз, готовящий пилотов

Иллюстрации, разное, вертолет, наушники, кабина, полет, пилоты
Выпускники летного вуза лишились дипломовФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148 разбился в Подмосковье
все новости сюжета

Уральское следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело в отношении сотрудников Южно-Уральского госуниверситета. Речь идет о неправомерной выдаче дипломов летчикам.

Следователи подозревают управленцев ЮУрГУ в превышении полномочий, пишет «Коммерсант». С 2011 года Южно-Уральский госуниверситет совместно с Челябинским летным училищем гражданской авиации (бывшим учебно-тренировочным центром «Челавиа») занимался подготовкой пилотов на аэрокосмическом факультете. При этом вуз не был сертифицирован как авиационный учебный центр, что уже является нарушением, уточняет издание.

Новость по теме
Уральцы из училища пилота, разбившегося в Ан-148, доказывают, что могут летать

«URA.RU» не подтвердили эту информацию в ведомстве, но и не опровергли. «Воздерживаемся от комментария», — пояснили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте. Интерес к университету у СКР появился поле того, как выяснилось, что здесь профессиональную переподготовку проходил Сергей Гамбарян, второй пилот разбившегося Ан-148, рухнувшего в Подмосковье. Вслед за этим Росавиация в суде отозвала дипломы выпускников Челябинского летного училища гражданской авиации. 10 пилотов попытались опротестовать это решение. «То, что во вкладыше сказано, что, когда я учился, тогда сертификат был, игнорируется», — пояснял выпускник «ЧелАвиа» Павел Семченко.

Напомним, самолет «Саратовских авиалиний» потерпел крушение 11 февраля в Подмосковье. При авиакатастрофе погиб 71 человек. Специалисты после расшифровки черных ящиков пришли к выводу, что причиной крушения могли стать неверные данные о скорости полета из-за обледенения датчиков, напоминает «Утро.ру». Затем в Сети появились переговоры пилотов Ан-148 за минуту до аварии, из которых становится очевидна вина летчиков. Эти записи Росавиация назвала подделкой, уточняет «Русская планета». При этом также сообщалось, что о непригодности самолета стало известно задолго до катастрофы.

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров