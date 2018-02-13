02:27 13 февраля 2018 0

Пилоты и владельцы этой модели самолета неоднократно заявляли о его ненадежности Фото: commons.wikimedia.org

Авиакомпания «Россия», которая на протяжении нескольких лет эксплуатировала самолеты Ан-148-100В, готовила доклады о работе этой модели и указывала на серьезные недостатки этих воздушных судов. Позже они перешли в пользование «Саратовским авиалиниям».

Как рассказал порталу «Шторм» пожелавший остаться неназванным официальный представитель «России», большинство неисправностей лайнера как правило касалось системы управления и системой интеграции самолетного оборудования. Также специалисты рассказывали о ненадежности вспомогательной силовой установки судна и дистанционной системе управления, которую в собеседник портала назвал «антирекордсменом по отказам».

Кроме того, по словам знакомых с системой эксплуатации Ан-148 экспертов, были проблемы с дверями и люками самолета [не обеспечивали герметичность салона], а также с фюзеляжем, крылом, системой кондиционирования, работой двигателя и проводкой.

«Пассажир летит, может видеть, как двигатель вибрирует, зрелище может показаться неприятным», — подчеркнул источник портала, добавив, что неисправности за время эксплуатации этой модели самолета исчислялись не десятками, а сотнями.

Специалисты объясняют такое количество неполадок с тем, что Ан-148 был создан относительно недавно [первый полет датирован 2004 годом], а испытания лайнера проводились одновременно с коммерческими перевозками. Доработка осуществлялась уже в процессе эксплуатации.

Претензии к владельцев были не только к качеству самого воздушного судна, но и к его системе поддержки. По словам пилотов, производитель очень медленно устранял обнаруженные неисправности, причем далеко не все доработки повышали надежность самолета. Она, как говорилось в одном из докладов, не соответствует заявленной и не может обеспечить «остаточный уровень безопасности и регулярность полетов».

Ранее, напомним, стало известно, что потерпевший крушение самолет «Саратовских авиалиний» на протяжении двух лет летал в Тюмень, Челябинск и Новый Уренгой, а также совершал вылеты из Екатеринбурга. За это время зафиксировано 16 инцидентов, когда во время полета обнаруживалась неисправность.

11 февраля Ан-148, направлявшийся из Москвы в Орск, потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья, напоминает RT. На борту находились 6 членов экипажа и 65 пассажиров — все они погибли.