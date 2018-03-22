Слуцкий признался, что просил прощения у женщин 8 марта не за домогательства

На прошедшем заседании комитета Госдумы по этике депутат Леонид Слуцкий заявил, что его неправильно поняли. Он пояснил, что его извинения перед женщинами, принесенные к 8 марта, не касаются парламентских журналисток, обвинивших его в домогательствах.
Как заявил парламентарий во время слушаний на комиссии, в данной ситуации ему не за что стыдиться. Поэтому Слуцкий уточнил, что опубликованный им 8 марта в Facebook пост с извинениями к журналисткам не относится, передал его слова «Коммерсанту» один из коллег депутата.
Ранее несколько корреспонденток обвинили депутата в сексуальных домогательствах. Сам он эти обвинения отрицал, но через несколько дней, поздравляя женщин с 8 Марта, написал, что просит прощения, если «кому когда-либо вольно или невольно причинил любые переживания». Многими это было воспринято именно как реакция на заявления девушек. 21 марта в Госдуме прошло заседание по делу Слуцкого. Депутаты, выслушав обвинявших парламентария в домогательствах корреспонденток, пришли к выводу, что его действия не нарушают норм поведения. Кроме того, в возникновении самой ситуации обвинили журналисток, усмотрев в их действиях «избирательный, целенаправленный и спланированный характер», напоминает RNS.
В знак протеста против решения комиссии по этике два федеральных издания заявили об отзыве своих журналистов из Госдумы, отмечает «Федеральное агентство новостей». Позже к ним присоединились и другие СМИ.